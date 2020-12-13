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إنتر ينسى أحزانه الأوروبية بثلاثية في مرمى كالياري

إنتر كالياري لوكاكو
لوكاكو أحرز الهدف الثالث

إنتر ينسى أحزانه الأوروبية بثلاثية في مرمى كالياري

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ميلان - د ب أ

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قلب إنتر ميلان تأخره بهدف أمام مضيفه كالياري إلى فوز 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم كالياري بهدف سجله ريكاردو سوتيل في الدقيقة 42 وتعادل إنتر ميلان بهدف سجله نيكولو باريلا في الدقيقة 77، ثم أضاف دانيلو دي أمبروزيو الهدف الثاني في الدقيقة 84 قبل أن يسجل روميلو لوكاكو الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد كالياري عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبهذا الفوز استعاد إنتر ميلان توازنه بعدما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا عقب تعادله مع شاختار دونيتسك الأوكراني سلبيا يوم الأربعاء الماضي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليحتل إنتر ميلان المركز الرابع الأخير في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط.

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