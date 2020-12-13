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تشيلسي يفشل في اقتناص الصدارة ويسقط أمام إيفرتون

تشيلسي إيفرتون
من مباراة تشيلسي وإيفرتون

تشيلسي يفشل في اقتناص الصدارة ويسقط أمام إيفرتون

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لندن - د ب أ

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فرط فريق تشيلسي في انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، عقب سقوطه في فخ الخسارة أمام مضيفه إيفرتون صفر - 1 اليوم السبت في الجولة الثانية عشر من الدوري ، والتي شهدت أيضا تعادل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد سلبيا، وفوز أستون فيلا على وولفرهامبتون 1 - صفر، ونيوكاسل على وست بروميتش 2 - 1.

ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيلفي سيغوردسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 22 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف توتنهام وليفربول، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع.

وهذه الخسارة هي الثانية لتشيلسي هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في أربع، فيما أصبح هذا الفوز هو السادس لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.

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