زيدان يعترف: الانتقادات الموجهة إلى ريال مدريد "موجعة"

اعتبر الفرنسي زين الدين زيدان أن الانتقادات التي تعرّض لها فريقه ريال مدريد الإسباني أخيرا موجعة لكنها تجعله أقوى وذلك عقب فوزه على جاره أتلتيكو مدريد متصدر الدوري السبت بهدفين نظيفين.

وقال زيدان الذي قاد ريال الى لقب الدوري الموسم الماضي: هناك انتقادات موجعة لكنها تجعلنا أقوى. يملك اللاعبون شخصية كافية لتخطي ذلك.

وعمّا إذا كان لاعبوه المخضرمون أمثال الكرواتي لوكا مودريتش، الألماني توني كروس والبرازيلي كاسيميرو يملكون ذات المستوى لتكرار انجازات دوري أبطال أوروبا بين 2016 و2018، قال زيزو: نعم، يثبتون ذلك في الملعب.

وتابع زيدان الذي قاد الفريق أيضا قبل أيام إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: لقد تحسنا على جميع الأصعدة. أكّدنا مبارتينا الجيدتين ضد إشبيلية ثم الحصول على التأهل إلى ثمن النهائي ضد بوروسيا، وهذه مباراة جيدة أخرى، لعبنا جيدا من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة. يجب أن نكون سعداء وراضين عن العمل الذي قمنا به. كنا واثقين بما نقوم.

وأضاف يدرك اللاعبون أن لحظات صعبة ستواجههم في مسيرتهم أو في موسم ما، لكنهم يدركون ايضا أنه بمقدورنا هنا أن نقوم بأشياء مميزة وأثبتنا ذلك اليوم.

وبات ريال، ثالث الترتيب، على بعد ثلاث نقاط من أتلتيكو المتصدر ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم، لكن الأخير لعب مباراة أقل، فيما يبتعد بفارق نقطتين عن ريال سوسييداد الثاني.