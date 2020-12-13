ساوثهامبتون يقسو على شيفيلد ويؤزم موقفه

واصل ساوثهامبتون تقدمه نحو مراكز المقدمة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 - صفر على ضيفه شيفيلد يونايتد يوم الأحد في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

افتتح تشي آدامز التسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة 34، فيما تكفل زميلاه ستيوارت أرمسترونغ وناثان ريدموند بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 62 و83.

وارتفع رصيد ساوثهامبتون، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة، إلى 23 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد شيفيلد الذي واصل بدايته الكارثية في المسابقة هذا الموسم، عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في البطولة خلال الموسم الحالي حتى الآن.