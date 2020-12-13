سوسييداد يهدر فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإسباني

أهدر ريال سوسييداد فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما واصل نزيف النقاط في المسابقة، عقب تعادله الإيجابي بهدف لهدف مع ضيفه إيبار يوم الأحد في المرحلة الثالثة عشرة للمسابقة.

وبادر سوسييداد بالتسجيل عبر لاعبه أندير بارينتشيا في الدقيقة 22، لكن سيرخي إينريش أحرز هدف التعادل لإيبار في الدقيقة 66.



ورغم التعادل الثالث على التوالي لسوسييداد، ظل الفريق الباسكي في الصدارة برصيد 26 نقطة، لكنه تفوق بفارق الأهداف فقط على أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، المتساوي معه في نفس الرصيد.



في المقابل، رفع إيبار رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما أنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة.