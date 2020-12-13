  • مباشر
اللغة

سوسييداد يهدر فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإسباني

ريال سوسييداد إيبار
سوسييداد رفع رصيده إلى 26 نقطة

سوسييداد يهدر فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإسباني

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أهدر ريال سوسييداد فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما واصل نزيف النقاط في المسابقة، عقب تعادله الإيجابي بهدف لهدف مع ضيفه إيبار يوم الأحد في المرحلة الثالثة عشرة للمسابقة.

وبادر سوسييداد بالتسجيل عبر لاعبه أندير بارينتشيا في الدقيقة 22، لكن سيرخي إينريش أحرز هدف التعادل لإيبار في الدقيقة 66.

ورغم التعادل الثالث على التوالي لسوسييداد، ظل الفريق الباسكي في الصدارة برصيد 26 نقطة، لكنه تفوق بفارق الأهداف فقط على أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، رفع إيبار رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما أنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أتذكرون أتذكرون "طبيب الغلابة"؟ عيادته بمصر تفتح من جديد
غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب  غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب 

الأكثر قراءة

بعد سوريا وليبيا وكاراباخ.. عين أردوغان على هذا البلد! بعد سوريا وليبيا وكاراباخ.. عين أردوغان على هذا البلد!
تآمرت وأخفت.. حذف تآمرت وأخفت.. حذف "تقرير ملعون" يورط منظمة الصحة مجدداً
أحدث صور مسربة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير أحدث صور مسربة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير
بعد سقوط بعد سقوط "مخزن أسرار" الإخوان.. كيف تكشّفت فضائح الجماعة؟
صور.. الجراد يخفي معالم أكبر ساعة برجية في العالم صور.. الجراد يخفي معالم أكبر ساعة برجية في العالم
تشاوش أوغلو لظريف: نرفض تصريحات طهران ضد أردوغان تشاوش أوغلو لظريف: نرفض تصريحات طهران ضد أردوغان

قبل أن تذهب

كندا توافق على استخدام لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر
كندا توافق على استخدام لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر

اكتشف المزيد