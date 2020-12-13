فيرستابن يفوز بسباق جائزة أبوظبي الكبرى

توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول يوم الأحد بلقب سباق جائزة أبوظبي الكبرى في ختام فعاليات الموسم الحالي لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وأحرز فيرستابن اليوم لقبه الثاني في سباقات الموسم الحالي بعدما توج بلقب السباق التاريخي الذي أقيم على مضمار "سيلفرستون" البريطاني في التاسع من أغسطس الماضي احتفالا بمرور 70 عاما على إقامة أول سباق بهذا المضمار البريطاني.

كما رفع فيرستابن رصيده إلى عشرة ألقاب في سباقات بطولة العالم على مدار مسيرته الرياضية حتى الآن.

واستغل فيرستابن انطلاقه من المركز الأول في سباق اليوم وتوج باللقب متفوقا بفارق أكثر من 15 ثانية على فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

وشهد السباق مشاركة البريطاني لويس هاميلتون السائق الآخر لمرسيدس ، والمتوج بلقب البطولة هذا العام للمرة السابعة في مسيرته الرياضية ، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحل هاميلتون ، الذي غاب عن السباق البحريني الأحد الماضي، ثالثا في سباق اليوم خلف فيرستابن وبوتاس.