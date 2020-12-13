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فيرونا يفسد احتفالات لاتسيو الأوروبية

لاتسيو فيرونا
من لقاء لاتسيو وفيرونا

فيرونا يفسد احتفالات لاتسيو الأوروبية

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روما - د ب أ

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أفسد فيرونا احتفالات لاتسيو بالعودة إلى الظهور في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتغلب عليه 2 - 1 في عقر داره يوم السبت بالمرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

وتخلص كروتوني من دوامة النتائج الهزيلة وحقق انتصاره الأول في الدوري الإيطالي هذا الموسم بالفوز الكبير 4 - 1 على سبيزيا فيما واصل تورينو ترنحه وخسر 2 - 3 أمام ضيفه أودينيزي.

على الاستاد الأولمبي بالعاصمة روما ، تغلب فيرونا على مضيفه لاتسيو بهدفين سجلهما مانويل لاتزاري لاعب لاتسيو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في نهاية الشوط الأول وأدريان تاميز في الدقيقة 67 مقابل هدف سجله فيليبي كايسيدو في الدقيقة 56.

ورفع فيرونا رصيده إلى 19 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس بفارق نقطة واحدة أمام روما ونقطتين أمام لاتسيو الذي تراجع للمركز الثامن.

وأفسدت هذه الهزيمة احتفال لاتسيو بتأهله في منتصف الأسبوع الماضي إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بدوري الأبطال ليكون الظهور الأول له في الأدوار الإقصائية للبطولة الأوروبية منذ 19 عاما.

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