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وفاة مدافع جنوب إفريقيا ماديشا في حادث سير

ماديشا كان يبلغ من العمر 25 عاماً

وفاة مدافع جنوب إفريقيا ماديشا في حادث سير

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كيب تاون - د ب أ

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توفى موتجيكا ماديشا مدافع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي إثر حادث سير في كمبتون بارك، بعد حضور احتفالية ناديه بمرور 50 عاما على تأسيسه.

ولم تتضح بعد تفاصيل الحادث لكن يعتقد أن المدافع البالغ من العمر 25 عاما كان يسافر رفقة شخص آخر، الذي توفي هو الآخر جراء الحادث.

ونقلت منصة "آي ويتنيس نيوز" الإخبارية الجنوب إفريقية يوم الأحد عن ويليام نتلادي مسؤول خدمات الطوارئ قوله السبب الدقيق للحادث ليس واضحا بعد، لكن يمكننا التأكيد أن السائق فقد السيطرة على السيارة واصطدم بجسم ثابت لتشتعل النيران بالسيارة.

وتوالت الأنباء المفجعة على صن داونز بعد أن فقد الفريق مدافعه الآخر أنيلي نجونغا في حادث سير أيضا قبل أسابيع قليلة.

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