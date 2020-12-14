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أرتيتا لا يشعر بـ"الذعر" بعد سقوط أرسنال

أرتيتا أرسنال
أرسنال حقق 13 نقطة من 12 مباراة

أرتيتا لا يشعر بـ"الذعر" بعد سقوط أرسنال

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العربية.نت

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خسر أرسنال للمرة الرابعة في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما تعثر 1-صفر على أرضه أمام بيرنلي يوم الأحد، ورغم أنه يتقدم بخمس نقاط فقط على منطقة الهبوط فإن المدرب ميكل أرتيتا لا يشعر بالذعر.

ومع حصد 13 نقطة من 12 مباراة، فإن أرسنال حقق أسوأ بداية له لموسم منذ حوالي 40 عاما، ويزداد الضغط بالتالي على الإسباني أرتيتا الذي تولى المهمة الموسم الماضي من أجل تحسين وتطوير النتائج.

وقال أرتيتا: لن أقول إننا نشعر بالذعر. أتابع في المران طريقة المحاولة والطاقة المبذولة. في المعتاد فإن الفريق الذي يعاني لا يمكن أن يقدم ما نقدمه وما قدمناه أمام توتنهام هوتسبير، لكننا خسرنا المباراة. لقد منحنا المنافس الفرصة ونجح في التسجيل وفي هذا المستوى يتعلق الأمر فقط بالفوز بالمباريات.

وتعرض غرانيت تشاكا لاعب وسط أرسنال للطرد في وقت مبكر من الشوط الثاني قبل أن يسجل بيير-إيمريك أوباميانغ بطريق الخطأ في مرماه.

وقال كيران تيرني مدافع أرسنال إن اللاعبين خذلوا أرتيتا، وأضاف: نظهر للمدرب ما نستطيع فعله ومدى ثقتنا فيه، ففي كل مباراة تكون هناك مؤشرات على أننا نتحسن قليلا لكن هذا يبقى غير كاف، لا توجد أعذار. لا يوجد ما أستطيع قوله حتى أجعل الناس تشعر بأن ما يحدث سيسفر عن شيء إيجابي.

ويستضيف أرسنال منافسه ساوثهامبتون صاحب المركز الرابع يوم الأربعاء المقبل.

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