إصابة نيمار تثير القلق في باريس

فضل توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عدم الإدلاء بأي تفاصيل بشأن إصابة النجم البرازيلي نيمار لحين ظهور نتائج الفحوص الطبية التي يخضع لها يوم الاثنين.



وتعرض نيمار للإصابة إثر تدخل من جانب تياغو ميندز لاعب ليون خلال الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة الفريقين يوم الأحد التي انتهت بفوز ليون 1 - صفر ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي.



وتعرض نيمار لضربة قوية في الكاحل من جانب لاعب ليون ليخرج من أرضية الملعب محمولا على محفة طبية.



وحقق ليون الفوز في المباراة ليصعد إلى المركز الثاني برصيد 29 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف ليل، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 28 نقطة في المركز الثالث.