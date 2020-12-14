بسبب سواريز.. استقالة رئيسة جامعة بيروجيا من منصبها

تقدمت رئيسة جامعة إيطالية للأجانب باستقالتها يوم الاثنين وذلك بعد اتهامها بالتلاعب في اختبار اللغة الإيطالية لنجم كرة قدم في وقت سابق من العام الجاري.

وقالت رئيسة الجامعة جيوليانا جريغو في خطاب لها عبر الموقع الرسمي لجامعة الأجانب في بروجيا: أقدم هذه الاستقالة اليوم وأنا رأسي مرفوع، دائما ما كنت أتصرف بصدق وإنصاف.

وأضافت أنها تقدمت باستقالتها من أجل المصلحة العامة للجامعة وللمدينة، مؤكدة انها ستستمر في مواجهة الاتهامات الموجهة لها.

وتعرضت جريجو لضغوطات عديدة منذ 17 سبتمبر الماضي، عقب اختبار اللغة الذي خضع له الأوروغوياني لويس سواريز والذي كان ضروريا لتقديم طلب الجنسية الإيطالية والتي كانت ستسهل مهمة انتقال اللاعب إلى فريق يوفنتوس.

وقال مكتب الإدعاء في بيروجيا في الرابع من / ديسمبر الجاري، ن سواريز حصل على الإجابات مقدما وأن الامتحان كان "مهزلة" تم ترتيبها بناء على طلب من يوفنتوس.

وتقرر إيقاف جريغو وعدد من المسؤولين والأساتذة في الجامعة لمدة ثمانية أشهر، بتهمة انتهاك القواعد المهنية وتزوير وثائق رسمية.

ولم يكتمل انتقال سواريز إلى يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي، لينتقل المهاجم صاحب الـ33 عاما إلى أتلتيكو مدريد قادما من برشلونة الإسباني.

ومن ناحية أخرى يخضع فابيو باراتشي المدير الإداري بيوفنتوس، لتحقيقات من قبل الادعاء العام في بروجيا، وذلك بدعوى الإدلاء بمعلومات خاطئة في سياق التحقيق.