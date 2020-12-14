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زيدان لا يجد "تفسيراً" لانتصارات ريال مدريد الأخيرة

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ريال مدريد حقق انتصارين متتالين أمام أتلتيكو مدريد ومونشنغلادباخ

زيدان لا يجد "تفسيراً" لانتصارات ريال مدريد الأخيرة

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مدريد - رويترز

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لا يجد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تفسيرا لاستعادة فريقه ذاكرة التألق مؤخرا، لكنه حذر من التراجع مجددا إذا لم يحافظ ريال على تركيزه.

وحقق بطل إسبانيا ثلاثة انتصارات مهمة في ثلاث مباريات اختتمها بالفوز 2-صفر على أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني يوم السبت بعد فوزه في مباراة حاسمة بدوري الأبطال على بروسيا مونشنغلادباخ يوم الأربعاء، والتي أعقبت الانتصار على إشبيلية.

ويستضيف ريال مدريد منافسه أتليتيك بلباو الثلاثاء، ساعياً لمواصلة المستوى الذي قاده للتقدم للمركز الثالث في الدوري بفارق ثلاث نقاط عن ثنائي الصدارة ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد وكذلك للتأهل لدور الستة عشر في دوري الأبطال حيث سيلاقي أتلانتا.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: لم يتغير أي شيء. نواصل العمل بقوة يوميا ونرغب في مواصلة التركيز، يجب أن نكون دائما الفريق الأفضل في الملعب لكن المنافسين يفعلون ذلك أيضا ويكون الأمر في غاية الصعوبة أحيانا للتفوق عليهم. ريال فريق كبير لكنه يحتاج لثبات المستوى.

وقال المدرب إنه أصبح من الصعب جدا الآن توقع مجريات المباريات وهو ما قد يفسر افتقار فريقه لثبات المستوى هذا الموسم، وأيضا بعض النتائج التي حققها مثل الخسارة المفاجئة أمام قادش وألافيس والهزيمة مرتين أمام شاختار.

وأضاف: تواجه في بعض الأحيان لحظات صعبة في اللعبة وبات الأمر شائعا الآن أكثر من أي وقت مضى. قبل 15 أو 20 عاما كان هناك دائما أحد الفرق المرشحة لكن الوضع يختلف الآن، نرغب في الفوز بكل مباراة لكن في بعض الأحيان يتعين عليك تعلم كيفية تخطي الصعوبات.

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