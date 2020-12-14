غوارديولا: لابورت بحاجة إلى "العمل" للمشاركة بشكل أساسي

يؤكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن الشراكة بين جون ستونز وروبن دياز في قلب الدفاع يجب أن تستمر، داعياً إيمريك لابورت للعمل بكل جدية من أجل الحصول على فرصة للمشاركة مع التشكيلة الأساسية.



وقدم دياز وستونز أداء جيدا في تعادل سيتي بدون أهداف مع جاره مانشستر يونايتد السبت الماضي عندما حافظ فريق غوارديولا على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي.



وقال غوارديولا عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: هناك لاعبون لا يتعين استبعادهم من التشكيلة، لأن في ذلك ظلماً لهم ولهذا السبب أضطر أنا في بعض الأحيان للعمل على تحقيق توازن في التشكيلة.



وأضاف المدرب الإسباني المخضرم: لابورت يستحق الانضمام للتشكيلة لكن ستونز ودياز يستحقان أيضا الانضمام للتشكيلة. قدما أداء جيدا للغاية في آخر مباريات. ولم يرتكبا أي أخطاء على الإطلاق.



وأردف غوارديولا: قائلا لابورت سيعود للتشكيلة. الموسم لا يزال طويلا وعلى اللاعبين العمل بجدية أكبر وبصورة أفضل وسيأتي دورهم. وعندما يأتي دورهم يكون عليهم تقديم أداء جيد.





ويحتل سيتي المركز 11 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 19 نقطة من 11 مباراة وسيلتقي مع ضيفه وست بروميتش ألبيون الثلاثاء.