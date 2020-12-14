كومان لا يهتم لطريقة فوز برشلونة في المباريات

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة إنه كان مهتماً فقط بضرورة التفوق على ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وهو ما حدث بالانتصار 1-صفر يوم الأحد، بدلا من التفكير في كيفية تحقيق الفوز.



وسجل ليونيل ميسي هدف الفوز قرب النهاية، ورغم أن برشلونة أهدر قبلها عدة فرص، فإنه عانى حتى اللحظات الأخيرة مع ضغط ليفانتي على مدار خمس دقائق من الوقت بدل الضائع.



وأشرك كومان المدافع صمويل أومتيتي بدلا من المهاجم أنطوان غريزمان قرب النهاية لمساعدة فريقه على الحفاظ على التقدم، واضطر إلى الدفاع عن تغيير يتم تفسيره بأنه تحرك دفاعي.



وقال كومان للصحافيين: لا أهتم بطريقة فوزنا، كنا ندرك أننا سنواجه ركلات ركنية وركلات ثابتة وأنه يجب علينا الدفاع في هذه المواقف بأي طريقة ممكنة.



وبدا المدرب الهولندي محبطا من سؤال من الصحافيين عن أساليبه الخططية واتهمهم بالبحث عن إثارة الجدل، وقال: هذا هو السؤال التقليدي الذي يسأله الناس عند الرغبة في إثارة الجدل، طوال مسيرتي دائما ما أدرك أنه أثناء التقدم 1-صفر، وحتى لو كنت مسيطرا، فيجب أن تملك القدرة على الدفاع.



ودخل برشلونة المباراة متأخرا بفارق 12 نقطة عن ريال سوسييداد المتصدر وأتلتيكو مدريد بعد أن خسر بشكل مفاجئ في الجولة الماضية أمام قادش ثم تعثر 3-صفر أمام يوفنتوس ليفقد صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا.



وقلص برشلونة الفارق مع صدارة الدوري الإسباني إلى تسع نقاط قبل قمة مرتقبة مع سوسيداد يوم الأربعاء المقبل، وقال كومان: كان من المهم جدا الفوز بسبب موقعنا في جدول الترتيب. أنا سعيد بالفريق لأننا فعلنا ما يجب فعله.