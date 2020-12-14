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لامبارد يطالب بـ"الصبر" مع الألماني هافيرتز

هافيرتز تشيلسي إيفرتون
هافيرتز سجل هدفاً واحداً مع تشيلسي خلال الموسم الحالي

لامبارد يطالب بـ"الصبر" مع الألماني هافيرتز

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لندن - رويترز

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يعاني كاي هافيرتز لكي يكون على مستوى التوقعات بعد انتقاله من باير ليفركوزن إلى تشيلسي مقابل 71 مليون جنيه إسترليني، لكن مدربه فرانك لامبارد قال إن اللاعب البالغ عمره 21 عاما يجب أن يحصل على الوقت لإثبات نفسه.

وغاب هافيرتز، الذي سجل هدفا واحدا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عن ثلاث مباريات بعد إصابته بفيروس كورونا في نوفمبر واستبدله لامبارد في كل المباريات الأربع الأخيرة ومنها الخسارة 1-صفر أمام إيفرتون يوم السبت الماضي.

وقال لامبارد: في العصر الحالي، سيتعرض كل لاعب للانتقاد عندما يخسر فريقه أي مباراة. يجب أن نتحلى بالصبر مع هافيرتز من جانب تشيلسي، لأنه صاحب موهبة رائعة وجاء إلى هذا الدوري.

وأضاف: إنه يستطيع اللعب في أي مركز من مراكز الهجوم الثلاثة ولقد لعب في الجانب الأيمن في عدد لا يحصى من المرات قبل الانتقال إلى تشيلسي، ويجب على الناس التي تريد التعجل في انتقاده أن تنتظر وتمنح لاعبا شابا الوقت. أعرف المستوى الذي سيصل إليه هافيرتز.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 22 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام المتصدر، وسيلعب مع وولفرهامبتون يوم الثلاثاء.

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