مانشستر يونايتد يواجه سوسييداد في الدوري الأوروبي

أوقعت قرعة دور الــ32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت يوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة ريال سوسييداد الإسباني وأرسنال في مواجهة بنفيكا البرتغالي.

لقاء وولفسبيرغر النمساوي مع توتنهام الإنجليزي، ودينامو كييف الأوكراني مع كلوب بروج البلجيكي، وسرفينا زفيزدا الصربي مع ميلان الإيطالي، ورويال أنتويرب البلجيكي مع غلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

وسيلعب سلافيا براغ التشيكي مع ليستر سيتي الإنجليزي، وريد بول سالزبورغ النمساوي مع فياريال الإسباني، وسبورتينغ براغا البرتغالي مع روما الإيطالي، وكراسنودار الروسي مع دينامو زغرب الكرواتي.

وسيلتقي يونغ بويز السويسري مع باير ليفركوزن الألماني، ومولده النرويجي مع هوفنهايم الألماني، وغرناطة الإسباني مع نابولي الإيطالي، ومكابي تل أبيب الإسرائيلي مع شاختار دونيتسك الأوكراني، وليل الفرنسي مع أياكس الهولندي، وأولمبياكوس اليوناني مع آيندهوفن الهولندي.

وتشكل مواجهة مانشستر يونايتد مع ريال سوسييداد المتصدر الحالي للدوري الإسباني، أبرز مواجهات دور الــ32.

ويلتقي توتنهام مع ولفسبيرغر النمساوي، وسيكون توتنهام هو الفريق الوحيد الذي سيحتضن مباراة الإياب في يوم 24 فبراير حيث تقام جميع المباريات الأخرى في جولة الإياب، يوم 25 من الشهر نفسه.

وتقام مباريات الذهاب في 18 فبراير، وستشهد لقاء باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني مع يونغ بويز، على ملعب الأخير في بيرن، كما يحل ميلان متصدر الدوري الإيطالي ضيفا على سرفينا زفيزدا الصربي.

ويلتقي ليل متصدر الدوري الفرنسي مع أياكس، بطل أوروبا أربع مرات، وستقام مباراة الذهاب في فرنسا.

وتختتم منافسات البطولة بإقامة المباراة النهائية في 26 مايو بمدينة جدانسك البولندية.