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ميسي يقود برشلونة إلى فوز صعب على ليفانتي

ميسي برشلونة ليفانتي
ميسي أحرز هدف المباراة الوحيد

ميسي يقود برشلونة إلى فوز صعب على ليفانتي

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برشلونة - د ب أ

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قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة للإفلات من كمين ضيفه ليفانتي، بعدما أحرز هدف الفريق الكتالوني الوحيد خلال فوزه الصعب 1 - صفر على منافسه يوم الأحد في المرحلة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقمص ميسي دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 76، ليعيد بعضا من الاتزان لفريقه، بعد خسارته في مباراتيه الأخيرتين بكافة البطولات أمام قادش بالدوري الإسباني ويوفنتوس بدوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الخامس في البطولة هذا الموسم مقابل تعادلين وأربع هزائم، إلى 17 نقطة، ليتقدم للمركز الثامن في ترتيب المسابقة، بعدما كان في المركز العاشر، علما بأنه مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين، وفي المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر

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