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ميلان يخطف نقطة صعبة أمام بارما

ميلان بارما
ميلان يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي

ميلان يخطف نقطة صعبة أمام بارما

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ميلان - د ب أ

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عاد فريق ميلان من بعيد وقلب تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه بارما إلى تعادل 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وتقدم بارما بهدف سجله جوليهرام أزيفيدو في الدقيقة 13 وأضاف جاسمين كوريتش الهدف الثاني في الدقيقة 56، ثم قلص ميلان الفارق بهدف سجله ثيو هيرنانديز في الدقيقة 58، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ميلان رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام إنتر ميلان، فيما رفع بارما رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

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