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نيمار يعود لمواجهة برشلونة.. وتشيلسي يصطدم بأتلتيكو

نيمار برشلونة باريس
نيمار بقميص برشلونة أمام فريقه الحالي في لقاء نسخة 2017 الشهير

نيمار يعود لمواجهة برشلونة.. وتشيلسي يصطدم بأتلتيكو

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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سيعود البرازيلي نيمار إلى ملعب "كامب نو" التابع لنادي برشلونة الإسباني للمرة الأولى منذ 2017 وذلك بعدما أوقعت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي سحبت يوم الاثنين، فريقه باريس سان جيرمان بمواجهة النادي الإسباني، فيما سيخوض تشيلسي الإنجليزي اختباراً صعباً عندما يلاقي أتلتيكو مدريد في الدور ذاته.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد حامل الرقم القياسي في مرات التتويج بالبطولة في مواجهة أتالانتا الإيطالي، بينما يلعب بايرن ميونخ بطل النسخة الأخيرة أمام لاتسيو الإيطالي.

وسيلعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيغ الألماني مع ليفربول الإنجليزي، بينما يعود كريستيانو رونالدو إلى بلاده البرتغال لمواجهة بورتو مع فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي، وإشبيلية الإسباني مع بوروسيا دورتموند.

وطبقا لنظام البطولة، تخوض الفرق التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول مباريات الذهاب خارج ملاعبها ومباريات الإياب على ملعبها، إذ تقام مباريات جولة الذهاب على ملاعب فرق أتلتيكو مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ وبورتو وأتالانتا وإشبيلية ولاتسيو وبرشلونة ولايبزيغ، بينما تقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المنافسة.

وطبقا لنظام القرعة، جنبت الفرق التي تنتمي لاتحاد وطني واحد من الوقوع سويا في مواجهات دور الستة عشر للبطولة، كما جنبت كل فريق مواجهة فريق آخر تنافس معه في دور المجموعات.

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