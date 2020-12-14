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نيمار يوجه رسالة عاطفية لميسي قبل مواجهتهما المرتقبة

نيمار ميسي سواريز
مثلث "إم إس إن" الهجومي الشهير في صورة جماعية

نيمار يوجه رسالة عاطفية لميسي قبل مواجهتهما المرتقبة

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العربية.نت

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وجه البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان رسالة عاطفية لزميله السابق ليونيل ميسي وذلك قبل لقائهما المرتقب في فبراير من العام المقبل ضمن ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة باريس سان جيرمان في مواجهة برشلونة، إذ سيشهد اللقاء العودة الأولى للبرازيلي نيمار إلى ملعب "كامب نو" التابع للنادي الكاتالوني منذ 2017، عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي في "تويتر" تعليقاً على صورة يحتضن فيها النجم الأرجنتيني الشهير " أراك قريباً يا صديقي".

ولعب الثنائي الذي شكل إلى جانب لويس سواريز مثلم "إم إس إن" الهجومي الشهير، في برشلونة بين عامي 2013 وحتى 2017، محققين بطولة الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا وبطولة أندية العالم والسوبر الإسباني والأوروبي بالإضافة إلى كأس الملك.

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