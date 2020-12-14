هدف أوباميانغ يمنح بيرنلي نقاط مباراة أرسنال

واصل أرسنال انهياره بعدما تلقى هزيمته السابعة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، إثر خسارته بهدف دون رد أمام ضيفه بيرنلي في المرحلة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ولعب أرسنال بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 عقب طرد لاعبه جرانيت تشاكا، قبل أن يأتي هدف بيرنلي الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، هداف أرسنال، هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 74.



وتجمد رصيد أرسنال، الذي حقق فوزا وحيدا فقط في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق أربع نقاط أمام بيرنلي، صاحب المركز السابع عشر.