وفاة المدرب الفرنسي الشهير أولييه بعد معاناة مع المرض

توفي جيرار أولييه، المدرب السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم والعديد من الفرق الأوروبية البارزة يوم الاثنين بعد معاناة طويلة مع المرض.



وسبق لجيرار أولييه تدريب باريس سان جيرمان ولنس وليون في فرنسا، وكذلك ليفربول وأستون فيلا الإنجليزيان.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أولييه فارق الحياة بعد صراع طويل مع مشكلات صحية.



وقاد أولييه فريق ليفربول للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الاتحاد الأوروبي في موسم 2000- 2001 ، وبعدها قاد فريق ليون للتتويج بلقب الدوري الفرنسي في موسمين متتاليين.