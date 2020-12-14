3 ملايين يورو الحد الأعلى لرواتب اللاعبين الأجانب في الصين

أعلنت رابطة الدوري الصيني لكرة القدم يوم الاثنين اعتزامها تحديد سقف لرواتب اللاعبين ابتداء من الموسم المقبل، وتطبيق سياسة جديدة في تغيير أسماء الأندية وعدم تضمنها أسماء الرعاة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن التغييرات سيبدأ العمل بها بالدوري الصيني "سوبر ليجا" في الموسم المقبل، وسيستمر العمل بها ثلاث سنوات.

ولا يمكن أن تتجاوز أجور اللاعبين الأجانب في البطولة حدود ثلاثة ملايين يورو في الوقت الذي يبلغ أعلى راتب للاعب محلي خمسة ملايين يوان (765 ألف دولار).

وهناك أيضا سقف لإجمالي الرواتب ويبلغ 600 مليون يوان، متضمنا بذلك 10 ملايين يورو لكل اللاعبين الأجانب، وهو ما يمثل حوالي نصف متوسط انفاق الأندية الآن حسب "شينخوا".

وقال شين شيوان رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم في تصريحات لـ"شينخوا": انفاق الدوري الصيني أعلى بعشر مرات من الدوري الكوري الجنوبي وثلاث مرات من الدوري الياباني، لكن نتائج المنتخب الوطني ليست مرضية، الأمر لا يؤثر فقط على حاضر الكرة الصينية بل على مستقبلها أيضا.

وفي حال انتهاك أي ناد لتلك القواعد، سيتعرض لعقوبة الهبوط وإيقاف اللاعبين المعنيين لمدة عامين، وقال شين: لا يهم أسم الفريق ومدى شهرة اللاعب، القواعد سيتم تطبيقها بصرامة دون أي استثناءات.

وكان بإمكان الأندية الصينية في السابق استقطاب أفضل النجوم وذلك اعتمادا على دعم كبير من الشركات الراعية، حيث انضمت أبرز الأسماء مثل أوسكار وهالك بالإضافة البلجيكي أكسيل فيستل ومواطنه يانيك كاراسكو.

وكان الإيطالي مارشيلو ليبي الفائز بكأس العالم والمدرب السويدي الشهير سفين غوران إريكسون من أشهر الأسماء على المستوى التدريبي في البطولة التي ستشهد تواجد اسماء جديدة اعتبارا من الموسم المقبل.