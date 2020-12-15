الشرطة الهولندية تطلق سراح لاعب أياكس

كشف مدعون هولنديون أن الشرطة أفرجت يوم الثلاثاء عن كوينسي بروميس مهاجم أياكس أمستردام بعد اعتقاله قبل يومين لتورطه المزعوم في حادث طعن.

وألقت الشرطة القبض على بروميس البالغ من العمر 28 عاما يوم الأحد فيما يتصل بحادث طعن تعرض له شخص في يوليو الماضي في مدينة مجاورة لأمستردام.



وقال المدعون إن لاعب إشبيلية وسبارتاك موسكو السابق لا يزال من المشتبه بهم في القضية في انتظار انتهاء التحقيقات لكن لا يوجد سبب لاحتجازه، فيما ونفت محامية بروميس في بيان يوم الأحد أي دور لموكلها في هذا الحادث المزعوم.



وقالت تقارير صحفية نقلا عن شهود إن حادث الطعن وقع خلال تجمع عائلي نظمه بروميس في مقر شركة يملكها وإن بروميس تشاجر مع أحد الأقرباء وقام بطعنه بعد ذلك.



وقالت الشرطة إن الضحية أصيب بجروح خطيرة وإنه تقدم ببلاغ في الشهر الماضي.