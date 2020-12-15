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باريس يطلب من متاجر النادي تجهيز قميص يحمل اسم ميسي

ميسي باريس
ميسي في مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان عام 2017

باريس يطلب من متاجر النادي تجهيز قميص يحمل اسم ميسي

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العربية.نت

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طلب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من إدارة التسويق ومتاجر النادي الاستعداد لتجهيز قميص النادي باسم ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني، في إشارة إلى سعي النادي إلى التعاقد معه بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مطلع العام المقبل.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع برشلونة في يونيو من العام المقبل، وبإمكانه التفاوض مع أي فريق ابتداء من الأول من يناير، كما سبق له الصيف الماضي تقديم طلب لناديه يشعره من خلاله بالرحيل، إلا أن اللاعب بقي في برشلونة في نهاية المطاف.

وكشف تقرير موقع "فوتبول ترانسفرز" المتخصص بالانتقالات العالمية، أن قسم التسويق في النادي الباريسي أخبر المتاجر التابعة للنادي بتوفير عدد كبير من قمصان ليونيل ميسي لتكون جاهزة للطرح عند الانتهاء المحتمل لصفقة الانتقال.

ولن يكون باريس سان جيرمان وحده في سباق التعاقد مع ميسي، إذ ينضم إليه مانشستر سيتي كذلك، وأبدى المرشحون لرئاسة برشلونة في انتخابات يناير المقبل جاهزيتهم لإقناع أعظم لاعب في تاريخ النادي بالبقاء في ملعب "كامب نو" لسنوات إضافية.

وكان البرازيلي نيمار قد خرج بتصريح مفاجئ عبر شبكة "إي إس بي إن" عندما قال بعد فوز باريس على مانشستر يونايتد بأنه يرغب في اللعب مع ميسي، وأضاف: أكثر ما أريده هو اللعب مع ميسي مرة أخرى حتى أستمتع بما يقدمه داخل الملعب مرة أخرى، ويمكنه اللعب في خانتي فأنا لا أملك مشكلة في ذلك، أريد اللعب معه الموسم المقبل.

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