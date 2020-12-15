بيلسا يتراجع عن كشف تشكيلة ليدز مجدداً

قرر مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد عدم الكشف عن خياراته للتشكيلة الأساسية قبل وقت طويل من المباراة، بعد أن أثار جدلا كبيرا بالإعلان عن تشكيلته قبل يومين من مواجهة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع.



وعند سؤاله يوم الأربعاء عمن سيزامل القائد ليام كوبر في الدفاع في غياب المصابين دييجو يورينتي وروبن كوخ، أجاب المدرب الأرجنتيني بالكشف عن تشكيلته الأساسية الكاملة التي لعبت الجمعة.



ودفع هذا مدرب وست هام ديفيد مويز للاعتقاد بأن منافسه يحاول خداعه لكن بيلسا أكد أنها لم تكن خدعة، وفاز وست هام 2-1.



وأبلغ بيلسا الصحافيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد الأربعاء: لا يوجد خطأ فيما حدث، الخطأ هو الاعتقاد بأن الكشف عن 11 اسما أساسيا سيعطي المنافس ميزة كبيرة. وتابع: لذا قررت من الآن تجنب أي جدل ولن أستمر في إعطاء إجابات عن اللاعبين الأساسيين أو البدلاء في المباراة.



ويحتل ليدز المركز 14 برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.