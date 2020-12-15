رايولا يستبعد انتقال بوغبا من يونايتد في الشتاء

أكد وكيل أعمال لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، إنه سيبقى على الأرجح في مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى الصيف المقبل لأنه من الصعب إتمام صفقة باهظة في انتقالات يناير.



وأقر مينو رايولا الأسبوع الماضي بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما ليس سعيدا في يونايتد، ويحتاج لتغيير الأجواء في "فترة الانتقالات المقبلة" لإحياء مسيرته لكن بوغبا تعهد بعدها بالالتزام مع يونايتد.



وأبلغ رايولا صحيفة (توتو سبورت) يوم الاثنين: أتحدث عن الصيف القادم. من الصعب جدا على الأندية الكبرى إتمام هذا النوع من الصفقات في يناير وسنرى ما يمكن أن يحدث في الصيف.



وخاض بوغبا، المنضم من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في 2016، تسع مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم وبدأ أساسيا ست مرات.