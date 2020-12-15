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لابورتا يضع صورة "مستفزة" بجانب ملعب ريال مدريد

لابورتا
خوان لابورتا

لابورتا يضع صورة "مستفزة" بجانب ملعب ريال مدريد

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العربية. نت

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وضع خوان لابورتا، المرشح لانتخابات رئاسة نادي برشلونة، صورته في مبنى قريب جدا من ملعب ريال مدريد "سانتياغو برنابيو".

وبدأ الرئيس السابق للنادي الكتالوني جولته الانتخابية، صباح يوم الثلاثاء، وتستمر إلى الأربعاء في الأندلس، يهدف عبرها إلى مخاطبة جميع أعضاء برشلونة المنتشرين في مختلف أنحاء إسبانيا.

صورة لابورتا الانتخابية في مدريد
صورة لابورتا الانتخابية في مدريد

وقرر المحامي القيام بحملة في مدريد وقريبة جدا من ملعب الغريم التقليدي، ووضع لافتة يبلغ ارتفاعها 50 مترا وعرضها 20 مترا في مبنى مكون من 13 طابعا، يقع على بعد 100 متر من ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بالغريم التقليدي ريال مدريد، كتب عليه: أريد رؤيتك مرة أخرى" مع صورته.

وبحسب التقارير الكتالونية، فإن هذا العمل التسويقي يهدف من خلاله لابورتا للوصول إلى جميع المشجعين، ووصفت صحيفة "ماركا" القريبة من ريال مدريد الصورة بالاستفزازية، وأضافت: أراد لابورتا تحية جماهير برشلونة في مدريد.

ومن المقرر أن يواصل لابورتا حملته في يناير المقبل بعدة مدن، ومن بينها ريال مدريد وإشبيلية.

يشار إلى أن لدى برشلونة 110 آلاف و635 عضوا يحق لهم المشاركة في التصويت، من ضمنهم 4% موزعين خارج كتالونيا.

ودعا مجلس إدارة النادي إلى إجراء الانتخابات يوم الأحد 24 يناير المقبل، وأعلن عن 10 مراكز للتصويت، في برشلونة وجيرونا إضافة إلى تارغونا وطرطوشة ولاردة والعاصمة مدريد، إلى جانب فالنسيا وإشبيلية ومايوركا وأندورا لا فيلا.

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