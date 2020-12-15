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نقل لكسمبورغو إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

لكسمبورغو زيدان
لكسمبورغو درب ريال مدريد مطلع القرن الحالي

نقل لكسمبورغو إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

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ساوبولو - رويترز

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كشف متحدث باسم فاندرلي لوكسمبورغو الليلة الماضية أن مدرب منتخب البرازيل وريال مدريد السابق نُقل إلى المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ساو باولو.

ونُقل المدرب البالغ من العمر 68 عاما إلى مستشفى سيريو إي ليبانيش، حيث قال المتحدث باسمه إنه "على ما يرام".

ويعد لوكسمبورغو، الذي كان مدربا لبالميراس حتى أكتوبر الماضي، من أشهر مدربي كرة القدم في البرازيل.

وفضلا عن قيادته للعديد من الأندية مثل فلامنغو وسانتوس وكورنثيانز، تولى لوكسمبورغو أيضا تدريب البرازيل في بداية القرن الحالي وقاد ريال مدريد في 2005.

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