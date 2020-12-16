  • مباشر
اللغة

ألاردايس يخلف بيليتش في تدريب وست بروميتش

سام ألارديس
سام ألاردايس

ألاردايس يخلف بيليتش في تدريب وست بروميتش

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وست بروميتش ألبيون يوم الأربعاء تعيين سام ألاردايس مدربا للفريق عقب إقالة سلافن بيليتش بعد بداية متواضعة للموسم واحتلال المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسبق للمدرب ألاردايس (66 عاما) تدريب أندية بولتون واندرارز ونيوكاسل يونايتد وبلاكبرن روفرز ووست هام يونايتد وسندرلاند وكريستال بالاس وإيفرتون في الدوري الممتاز، واكتسب شهرته من مساعدة الأندية المتعثرة على النجاة من الهبوط.

وقال النادي في بيان: يسعد وست بروميتش ألبيون تأكيد تعيين سام ألاردايس مدربا جديدا للنادي. المدرب صاحب الخبرة، الذي خاض 512 مباراة في الدوري الممتاز يصل إلى ألبيون مع مساعده منذ فترة طويلة سامي لي.

وأصبح بيليتش أول مدرب يفقد منصبه في الدوري الممتاز هذا الموسم، بعدما حصد سبع نقاط مع وست بروميتش الذي يقبع في المركز قبل الأخير بانتصار واحد في 13 مباراة وكان الشهر الماضي على حساب شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب.

وتعادل وست بروميتش أيضا في أربع مباريات مقابل ثماني هزائم. وكانت آخر مباراة لبيليتش أمس الثلاثاء عندما تعادل 1-1 مع مانشستر سيتي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. "موسيقى مذهلة"
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!

الأكثر قراءة

"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني
غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً
ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد
ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها! ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها!

قبل أن تذهب

تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة
تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة

اكتشف المزيد