ألاردايس يخلف بيليتش في تدريب وست بروميتش

أعلن وست بروميتش ألبيون يوم الأربعاء تعيين سام ألاردايس مدربا للفريق عقب إقالة سلافن بيليتش بعد بداية متواضعة للموسم واحتلال المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسبق للمدرب ألاردايس (66 عاما) تدريب أندية بولتون واندرارز ونيوكاسل يونايتد وبلاكبرن روفرز ووست هام يونايتد وسندرلاند وكريستال بالاس وإيفرتون في الدوري الممتاز، واكتسب شهرته من مساعدة الأندية المتعثرة على النجاة من الهبوط.



وقال النادي في بيان: يسعد وست بروميتش ألبيون تأكيد تعيين سام ألاردايس مدربا جديدا للنادي. المدرب صاحب الخبرة، الذي خاض 512 مباراة في الدوري الممتاز يصل إلى ألبيون مع مساعده منذ فترة طويلة سامي لي.



وأصبح بيليتش أول مدرب يفقد منصبه في الدوري الممتاز هذا الموسم، بعدما حصد سبع نقاط مع وست بروميتش الذي يقبع في المركز قبل الأخير بانتصار واحد في 13 مباراة وكان الشهر الماضي على حساب شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب.



وتعادل وست بروميتش أيضا في أربع مباريات مقابل ثماني هزائم. وكانت آخر مباراة لبيليتش أمس الثلاثاء عندما تعادل 1-1 مع مانشستر سيتي.