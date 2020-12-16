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المجلس الدولي يوافق على تغييرات إضافية للاعبين في حالات الارتجاج

فيرتونخين مدافع توتنهام أصيب بالارتجاج سابقا

المجلس الدولي يوافق على تغييرات إضافية للاعبين في حالات الارتجاج

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مانشستر - رويترز

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وافق المجلس الدولي لكرة القدم على إجراء تجارب للسماح بتغييرات إضافية في المباريات في حال تعرض لاعب لارتجاج ويدرس البدء فيها خلال الشهر المقبل.

وقال الاتحاد الدولي (فيفا) إنه مستعد لإجراء تجربة العام المقبل خلال الأولمبياد، بينما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الدوري الإنجليزي الممتاز حريص على تطبيقها في أسرع وقت ممكن.

ويوفر المقترح إجراء تبديلات دائمة للاعبين المشتبه في إصابتهم بارتجاج حتى إذا أجرت الفرق كل التبديلات بالفعل.

وفي الوقت الحالي يجب على الحكام إيقاف المباراة في حالات الاشتباه في وجود ارتجاج من أجل السماح بفحص اللاعب المصاب الذي يمكنه العودة إلى الملعب فقط بموافقة طبيب الفريق.

وقال مجلس كرة القدم إنه استشار خبراء في الارتجاجات وفرقا طبية وممثلي اللاعبين ومدربين ومنظمي مسابقات وحكام وخبراء بقوانين اللعبة.

كما أعطى المجلس الضوء الأخضر لاستمرار قاعدة التبديلات الخمس في المباراة والمعدلة بسبب تكدس الجدول نتيجة جائحة كوفيد-19. وستمتد القاعدة في المسابقات المحلية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2021 والمسابقات الدولية التي تنتهي في 31 يوليو 2022.

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