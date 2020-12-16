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بنزيمة يخرج ريال مدريد من مأزق بلباو ويقوده إلى الصدارة

ريال مدريد بيلباو
بنزيمة محتفلا بهدفه مع لاعبي فريقه

بنزيمة يخرج ريال مدريد من مأزق بلباو ويقوده إلى الصدارة

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مدريد - د ب أ

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سجل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة هدفين ليقود فريقه ريال مدريد إلى مواصلة انتفاضته في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم بتحقيق انتصاره الثالث على التوالي بالفوز الثمين 3 - 1 على أتلتيك بلباو مساء الثلاثاء في المباراة المقدمة من المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة.

على استاد "ألفريدو دي ستيفانو" في مدريد ، استغل الريال النقص العددي في صفوف ضيفه بعد طرد راؤول غارسيا في الدقيقة 13 وانتزع فوزا غاليا عليه 3 - 1 ليرفع رصيده إلى 26 نقطة ويتقدم لمزاحمة ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد في الصدارة وإن تفوق سوسييداد وأتلتيكو بفارق الأهداف.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الألماني الدولي توني كروس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ، سجل أندير كابا هدف التعادل لبلباو في الدقيقة 52 قبل أن يحرز الفرنسي كريم بنزيمة هدفي الفوز للريال في الدقيقتين 74 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة ليتجمد رصيد بلباو عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

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