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تيرتسيتش يعيد دورتموند إلى سكة الانتصارات على حساب بريمن

بريمن دورتموند
من لقاء بوروسيا دورتموند وبريمن

تيرتسيتش يعيد دورتموند إلى سكة الانتصارات على حساب بريمن

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برلين - د ب أ

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استهل المدرب الشاب إدين تيرتسيتش مسيرته مع نادي بوروسيا دورتموند بفوز خارج الديار على ملعب فيردر بريمن 2 -1 يوم الثلاثاء في المرحلة الثانية عشر من الدوري الألماني لكرة القدم.

واقتنص فريق بوروسيا مونشنغلادباخ تعادلا مثيرا من ملعب مضيفه اينتراخت فرانكفورت 3-3

وفي مباريات أخرى تعادل يونيون برلين مع مضيفه شتوتغارت 2 -2 كما تعادل هيرتا برلين مع ماينز سلبيا.

وعلى ملعب فيسير شتاديون، تقدم البرتغالي رافاييل جيريرو بهدف لدورتموند في الدقيقة 12 لكن كيفين موهوالد أدرك التعادل لبريمن في الدقيقة 28.

ونجح القائد ماركو ريوس في حسم الفوز لدورتموند بهدف سجله قبل 11 دقيقة من النهاية.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 22 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف باير ليفركوزن المتصدر ونقطتين عن بايرن ميونخ ولايبزيغ وتوقف رصيد بريمن عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

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