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رئيس بايرن يدين الإساءات العنصرية تجاه ديفيز وصديقته

ديفيز هويتيما
ديفيز وصديقته هويتيما

رئيس بايرن يدين الإساءات العنصرية تجاه ديفيز وصديقته

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ميونخ - د ب أ

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انضم هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إلى قائمة من أدانوا توجيه إساءات عنصرية عبر الإنترنت للاعب ألفونسو ديفيز مدافع الفريق وصديقته جوردين هويتيما.

ونقلت صحيفة "بيلد" يوم الأربعاء عن هاينر قوله إن العداء العنصري الذي تعرض له ألفونسو ديفيز وصديقته هويتيما: أضر بنا أيضا ولن نتسامح بهذا الشأن بأي شكل، نادينا يدعم الانفتاح. وقد أسسنا مبادرة (أحمر ضد العنصرية) منذ فترة، وهو ما نمارسه بنشاط كبير في النادي. لا مكان في عالمنا للإقصاء والتمييز والكراهية والعنف بكل أشكاله.

وكانت هويتيما (19 عاماً) وهي لاعبة كرة قدم محترفة تلعب لفريق سان جيرمان الفرنسي، قد نشرت قبل أيام لقطة شاشة لعدد من التعليقات المسيئة التي تلقتها على تطبيق "إنستغرام" وذلك على صورة تجمعها بلاعب بايرن ميونخ.

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