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زيدان: بنزيمة أفضل مهاجم فرنسي عبر التاريخ

بنزيمة زيدان
بنزيمة سجل هدفين في مباراة بلباو

زيدان: بنزيمة أفضل مهاجم فرنسي عبر التاريخ

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مدريد - رويترز

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وصف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مهاجمه كريم بنزيمة بأنه أفضل مهاجم فرنسي على مر العصور بعد أن سجل هدفين ليقود حامل اللقب للفوز 3-1 على أتليتيك بلباو العنيد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الثلاثاء.

ولعب ريال مدريد 77 دقيقة بتفوق عددي عقب طرد راؤول غارسيا لاعب بيلباو، لكن الفريق الزائر لم يجعل الأمور سهلة على حامل اللقب وهز أندير كابا الشباك في الشوط الثاني ليلغي تقدم فريق زيدان بهدف توني كروس.

لكن بنزيمة أظهر قدراته قرب النهاية، فأعاد المقدمة إلى ريال مدريد بضربة رأس عقب كرة عرضية من داني كاربخال قبل أن يحسم الانتصار بالهدف الثالث بعد هجمة مرتدة سريعة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسئل المدرب عما إذا كان مواطنه هو أفضل مهاجم فرنسي على الإطلاق بعد المباراة ولم يبد زيدان أي شكوك إزاء هذا الافتراض، وأبلغ مؤتمرا صحفيا: بالنسبة لي هو الأفضل لأنه أمضى فترة طويلة في ريال مدريد ويواصل إثبات نفسه، خاض ما يزيد على 500 مباراة وسجل العديد من الأهداف. إنجازاته تتحدث عن نفسها. بالنسبة لي هو الأفضل بالطبع.

وأصبح بنزيمة هدافا لريال مدريد منذ رحيل كريستيانو رونالدو في 2018 لكنه لم يلعب مع منتخب فرنسا منذ 2015 بعد واقعة تورط فيها أيضا زميله وقتها في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا.

لكن زيدان ما زال يعتبره في مكانة أعلى من أسطورتي منتخب فرنسا تييري هنري وديفيد تريزيغيه والمهاجمين الحاليين أنطوان غريزمان وكيليان مبابي.

وأضاف زيدان: إنه لاعب أكثر اكتمالا الآن مما كان عليه في السابق. إنه ليس مهاجم رقم تسعة بصورة صريحة، لا يفكر فقط في تسجيل الأهداف وهذا ما أحبه فيه، يحب التعاون مع زملائه وصناعة الفرص لهم ويعرف أيضا كيفية تسجيل الأهداف ويفعل ذلك عندما يحتاجه الفريق مثلما حدث اليوم. هذا هو كريم.

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