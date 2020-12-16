سولشاير يتعاطف مع بيليتش ويطالب الأندية بالصبر على المدربين

عبر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن تعاطفه مع سلافن بيليتش عقب إقالته من تدريب وست بروميتش ألبيون منافسه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء، وشدد على ضرورة أن تفكر الأندية في الاستمرارية لفترة طويلة.



وساعد بيليتش وست بروميتش في التأهل للدوري الممتاز، لكنه أقيل بعد بداية متواضعة للموسم ليقبع في المركز قبل الأخير بفوز واحد في 13 مباراة.



كما يعيش سولشاير تحت ضغط عقب خروج يونايتد من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.



وأبلغ الصحافيين: أنا حزين جدا لأن سلافن فقد وظيفته. قام بعمل رائع للصعود للأضواء. أعرفه منذ سنوات وأنا واثق من أنه سيحصل على وظيفة أخرى. أتمنى أن تفكر الأندية في فترات طويلة الأجل. تحتاج لنتائج فورية ويعرف الجميع أن الاستمرارية مفتاح النجاح ولكن أحيانا لا تملك الصبر.



وستكون الأضواء مسلطة على كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب بنقطة واحدة من 12 مباراة قبل زيارة مانشستر يونايتد له يوم الخميس.



وتابع سولشاير: ليس من الرائع أن تكون في وظيفة المدرب فأنت تريد من اللاعبين اللعب بثقة والتفكير والإيمان بالفوز بالمباراة. عندما دربت كارديف سيتي كانت تجربة قيمة وجديدة للتعلم لكنني لم أستمتع بها بسبب النتائج والهبوط، لكن سيكون من النادر ألا يشعر مدرب بالضغط في مرحلة ما. شعرت بذلك وكذلك كريس وسلافن ومن يشعر بالضغط أقوياء ذهنيا.



وقال سولشاير إن مشاركة المهاجم إدينسون كافاني محل شك في المباراة للإصابة بينما يتوقع عودة فيل جونز وماركوس روخو للتشكيلة الشهر المقبل بعد التعافي.