مانشستر سيتي يواصل عروضه الباهتة ويتعادل مع وست بروميتش

أهدر مانشستر سيتي نقطتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تعادل مع ويست بروميتش ألبيون 1 - 1 يوم الثلاثاء في المرحلة الثالثة عشر من المسابقة.

وافتتح إلكاي غوندوغان التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 30، ثم تعادل ويست برومويتش ألبيون في الدقيقة 43 بهدف سجله روبن دياز مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع مانشستر سيتي، الذي تعادل مع جاره مانشستر يونايتد سلبيا في الجولة الماضية، رصيده إلى 20 نقطة وصعد إلى المركز السادس كما رفع ويست بروميتش ألبيون رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.