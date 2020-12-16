مورينيو: سون يرغب بالاعتزال في توتنهام

أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير أن مهاجمه سون هيونغ-مين يرغب في إنهاء مسيرته في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن المحادثات حول تجديد عقده تأثرت بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويقدم سون مستوى رائعا هذا الموسم، وسجل 13 هدفا في 21 مباراة بجميع المسابقات وينتهي عقده الحالي مع توتنهام في يونيو 2023.

وفاز المهاجم البالغ من العمر 28 عاما بجائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية للمرة الخامسة والثانية على التوالي الثلاثاء.

وحين سئل عن موقف عقد سون، قال مورينيو: كان من الصعب إحراز تقدم في هذا الأمر في ظل الشكوك التي صنعتها الجائحة، كيف يمكن أن توقع عقدا جديدا مع لاعب؟ لا نعرف ماذا سيحدث في الموسم المقبل، لا نعرف ما إذا كان بوسعنا تقديم عقد أفضل من الحالي للاعب. أثق في سون ورئيس توتنهام دانييل ليفي، وأعرف أن الاثنين يرغبان في استمرار العلاقة إلى نهاية مسيرته لو كان ذلك ممكنا، أرى مستقبل سون هنا لكن لا أضغط من أجل حدوث أي شيء الآن لأنها ليست اللحظة المناسبة.

ويتصدر توتنهام ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن حامل اللقب ليفربول قبل مواجهتهما باستاد "أنفيلد" في وقت لاحق يوم الأربعاء.