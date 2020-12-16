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هدف قاتل يمنح وولفرهامبتون نقاط تشيلسي

تشيلسي وولفرهامبتون
فرحة وولفرهامبتون بهدف الفوز

هدف قاتل يمنح وولفرهامبتون نقاط تشيلسي

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لندن - د ب أ

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أهدر تشيلسي فرصة لاعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتلقى الهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة حيث خسر أمام مضيفه وولفرهامبتون 1 - 2 يوم الثلاثاء في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة عشر من المسابقة.

وتجمد رصيد تشيلسي عند 22 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام وليفربول المتصدرين، بينما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 20 نقطة ليصعد إلى المركز التاسع.

وسجل أوليفيه جيرو هدف التقدم لتشيلسي بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني ثم أدرك دانييل بودينسي التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 66 .

وفي الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، خطف بيدرو نيتو هدف الفوز 2 - 1 لوولفرهامبتون، لتكون الهزيمة الثانية على التوالي لتشيلسي الذي خسر أمام إيفرتون في الجولة الماضية.

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