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هيتزفيلد ينتقد قرار إقالة فافر من تدريب دورتموند

لوسيان فافري
فافر فقد منصبه بعد خسارة دورتموند أمام شتوتغارت

هيتزفيلد ينتقد قرار إقالة فافر من تدريب دورتموند

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برلين - د ب أ

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كشف أوتمار هيتزفيلد المدرب السابق لنادي بوروسيا دورتموند الألماني أنه لا يتفهم قرار إنهاء عقد السويسري لوسيان فافر في منصب المدير الفني للنادي، مشيرا إلى أن قرار الاستغناء عنه "ليس هناك ما يبرره".

وأوضح هيتزفيلد في تصريحات لصحيفة "بليك" السويسرية يوم الثلاثاء :أعتقد أنه أمر مؤسف عدم منحه الفرصة للاستمرار.

وأضاف المدرب الفائز بلقب الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا مع دورتموند وبايرن :كنت مقتنعا بأن دورتموند سيكون المنافس الأقوى لبايرن ميونخ خلال الموسم تحت قيادته.

وخسر دورتموند ثلاث مرات متتالية على ملعبه وفاز مرة واحدة فقط في أخر خمس مباريات قبل أن يعود لطريق الانتصارات مساء الثلاثاء بتغلبه على مضيفه فيردر بريمن بهدفين لهدف واحد في أول مباراة للمدرب الجديد إدين تيرتسيتش.

ودفع فافر الثمن باهظا بإقالته من منصبه بعد 24 ساعة فقط من الهزيمة المذلة لدورتموند على يد ضيفه شتوتغارت بخمسة أهداف لهدف واحد السبت الماضي.

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