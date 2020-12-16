وست بروميتش يقيل بيليتش بعد التعادل مع مانشستر سيتي

أعلن وست بروميتش ألبيون يوم الأربعاء إقالة المدرب سلافين بيليتش بعد بداية متواضعة للموسم واحتلال المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذ فاز مرة واحدة في 13 مباراة.

وأصبح بيليتش أول مدرب يفقد منصبه في الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث حصد سبع نقاط مع وست بروميتش وكان انتصاره الوحيد على حساب شيفيلد يونايتد الشهر الماضي.

وتعادل وست بروميتش أيضا في أربع مباريات آخرها يوم الثلاثاء أمام مانشستر سيتي مقابل ثماني هزائم.

وقال النادي في بيان: نفصل وست بروميتش ألبيون اليوم عن المدرب سلافين بيليتش، كما سيترك المدربون المساعدون لبيليتش مناصبهم بشكل فوري أيضا.

وكانت آخر مباراة لبيليتش الثلاثاء عندما تعادل 1-1 مع مانشستر سيتي، بينما قال المدرب الكرواتي إنه "غير منزعج" لما يحدث في الكواليس مع زيادة التكهنات حول قرب رحيله.

وتولى بيليتش قيادة وست بروميتش في 2019 بهدف قيادة الفريق إلى الصعود من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الأضواء، وضمن وست بروميتش الصعود إلى الدوري الممتاز في الجولة الأخيرة من الموسم بعدما احتل المركز الثاني، لكن النادي لم يستثمر بشكل مؤثر في سوق الانتقالات وتمثلت أكبر صفقاته في التعاقد مع غرادي ديانغانا البالغ عمره 22 عاما.