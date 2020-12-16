  • مباشر
اللغة

يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا.. ورونالدو يهدر "جزائية"

رونالدو يوفنتوس أتالانتا
لحظة إضاعة رونالدو لركلة الجزاء

يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا.. ورونالدو يهدر "جزائية"

متابع الغاء المتابعة

تورينو - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أهدر يوفنتوس نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب تعادله 1 - 1 مع ضيفه أتالانتا يوم الأربعاء في المرحلة الثانية عشر للمسابقة.

ورفع يوفنتوس، حامل لقب المسابقة في المواسم التسعة الأخيرة، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما ارتفع رصيد أتالانتا إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

وبادر يوفنتوس بالتسجيل عبر لاعبه فيدريكو كييزا في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل ريمو فريلير لمصلحة أتالانتا في الدقيقة 57.

وأهدر يوفنتوس فرصة اقتناص النقاط الثلاث، بعدما أضاع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 61.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. "موسيقى مذهلة"
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!

الأكثر قراءة

"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني
غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً
ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد
ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها! ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها!

قبل أن تذهب

تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة
تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة

اكتشف المزيد