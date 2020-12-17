أرسنال يواصل إهدار النقاط.. وإيفرتون يحرم ليستر من الصدارة

واصل أرسنال إهدار النقاط وتعادل على ملعبه أمام ساوثهامبتون 1 - 1 يوم الأربعاء في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحرم إيفرتون مضيفه ليستر سيتي من اعتلاء الصدارة بعدما تغلب عليه في عقر داره 2 - صفر كما تغلب ليدز يونايتد على نيوكاسل 5 - 2 .

وسقط أرسنال في فخ التعادل للمرة الثانية مقابل أربع هزائم خلال آخر ست مباريات، وقد رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر، حيث حقق هذا الموسم حتى الآن أربعة انتصارات مقابل سبع هزائم وتعادلين، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث.

وافتتح ثيو والكوت التسجيل لساوثهامبتون في الدقيقة 18 ثم أدرك أرسنال التعادل بهدف للنجم بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 52 .

وشهدت المباراة طرد غابرييل ماغاليس من صفوف أرسنال في الدقيقة 63 لحصوله على الإنذار الثاني.

وحرم إيفرتون مضيفه ليستر سيتي من الصعود إلى الصدارة، بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما ريشارليسون وميسون هولغيت في الدقيقتين 21 و72 .

ورفع إيفرتون رصيده إلى 23 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف ساوثهامبتون وبفارق نقطة واحدة خلف توتنهام وليفربول، اللذين يلتقيا بعضهما البعض في قمة مباريات المرحلة.

وتغلب ليدز يونايتد على نيوكاسل 5 - 2 ليرفع الأول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر متساويا في ذلك مع نيوكاسل صاحب المركز الرابع عشر.

وسجل الأهداف الخمسة لليدز يونايتد، باتريك بامفورد ورودريجو وإيلان ميلييه وإزجان أليوسكي وجاك هاريسون بينما سجل هدفي نيوكاسل، جيف هيندريك وكياران كلارك.