  • مباشر
اللغة

الاتحاد الإنجليزي يتهم كافاني بسوء السلوك

كافاني مانشستر يونايتد ساوثهامبتون
كافاني في مباراة ساوثهامبتون الأخيرة

الاتحاد الإنجليزي يتهم كافاني بسوء السلوك

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس، الأوروغوياني الدولي إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد بسوء السلوك بعد أن استخدم كلمة عنصرية خلال منشوره له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعث كافاني (33 عاماً) برسالة عقب تسجيله هدف الفوز لمانشستر على ساوثهامبتون الشهر الماضي، لكنه حذف المنشور بعد إبلاغه بأن الكلمة التي استخدمها قد يتم اعتبارها عدائية. وهناك مهلة أمام كافاني حتى الرابع من يناير المقبل لرد على اتهام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأوضح مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي أنه لم يكن هناك أي تعمد من جانب اللاعب، وأن النادي ملتزم تماما بمكافحة العنصرية.

وأضاف البيان: إدينسون والنادي كانا واضحين بشأن عدم وجود نية خبيثة خلف الرسالة، التي حذفها واعتذر عنها، بمجرد إبلاغه بأنها قد يساء فهمها، واللاعب والنادي سيدرسان الاتهامات وسيقومان بالرد على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بناء على ذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا
عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض

الأكثر قراءة

"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!
دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان
السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا
لبنانيان من لبنانيان من "عشيرة إجرامية" اعتقلتهما ألمانيا بسرقة تاريخية

قبل أن تذهب

تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد
تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد

اكتشف المزيد