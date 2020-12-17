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الحزن يحيط بأرتيتا بعد استمرار غياب أرسنال عن الفوز

أرتيتا أرسنال
أرسنال لم ينتصر منذ أكتوبر الماضي

الحزن يحيط بأرتيتا بعد استمرار غياب أرسنال عن الفوز

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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يشعر ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بخيبة أمل بعد تعادل فريقه 1-1 مع ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء، رغم اعترافه أنها نتيجة جيدة بعد طرد مدافعه غابرييل عند مرور ساعة من اللعب.

ولم يفز أرسنال في الدوري منذ تغلبه على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب في الرابع من أكتوبر وخسر آخر أربع مباريات باستاد الإمارات، لكنه كاد أن يخطف الفوز على ساوثهامبتون عندما سدد روب هولدينغ في العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومع استمرار غيابه عن الفوز في الدوري للمباراة السادسة على التوالي تحسر أرتيتا على طرد غابرييل لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل على ثيو والكوت صاحب هدف ساوثهامبتون ولاعب أرسنال السابق.

وأبلغ أرتيتا هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": أشعر بخيبة أمل لأنني كنت أفكر في تغيير المدافع قبل ذلك مباشرة، ولم أملك الوقت لفعل ذلك، لكن في النهاية حصلنا على نقطة واحدة يمكن اعتبارها مقبولة بالنظر إلى الظروف.

وأضاف: اللاعبون بدأوا كما فعلنا قبل ثلاثة أيام وأحرزنا هدفا رائعا وسيطرنا على المباراة لكن مرة أخرى تسببنا في مشاكل لأنفسنا.

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