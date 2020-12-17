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برشلونة والريال يواجهان سوسييداد وبيلباو في كأس السوبر

برشلونة دي يونغ سوسيداد لي نورماند
من مباراة سابقة بين برشلونة وسوسييداد

برشلونة والريال يواجهان سوسييداد وبيلباو في كأس السوبر

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مدريد - رويترز

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سيلعب برشلونة مع ريال سوسييداد، المنافس على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، بينما سيلعب ريال مدريد حامل اللقب مع أتليتيك بيلباو في المواجهة الأخرى.

وأجريت القرعة اليوم الخميس في مقر الاتحاد الإسباني بمشاركة أول فريقين في الدوري الإسباني الموسم الماضي وطرفي نهائي كأس الملك.

ولم يتم حتى الآن إقامة نهائي كأس الملك للموسم الماضي بين سوسييداد وبيلباو بسبب قيود متعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسيلعب برشلونة مع سوسيداد في 13 يناير في قرطبة بينما يواجه ريال مدريد منافسه بيلباو بعدها بيوم واحد في ملقة. وستقام المباراة النهائية في إشبيلية في 17 يناير.

وكسب ريال مدريد النسخة الأخيرة التي أقيمت مطلع العام الجاري في مدينة جدة السعودية بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

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