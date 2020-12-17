سولشاير: 16 يوماً ستحدد مصير يونايتد خلال الموسم الحالي

أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن آمال المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستعتمد على كيفية التعامل مع خوض خمس مباريات في 16 يوما.

وسيلعب يونايتد في ضيافة شيفيلد يونايتد يوم الخميس قبل أن يواجه ليدز يونايتد وليستر سيتي وولفرهامبتون وأستون فيلا في فترة زمنية قصيرة، كما سيتنافس مع إيفرتون في دور الثمانية لكأس الرابطة يوم 23 ديسمبر.

وقال المدرب النرويجي ردا على سؤال حول إذا ما كانت المباريات القليلة المقبلة ستحدد شكل الموسم: هذه مباريات كبيرة بالنسبة لنا، ستكون فترة حاسمة ومن الأسهل بالنسبة لي الرد على هذا السؤال في ذلك الوقت. سأكون محبطا إذا لم يعتقد اللاعبون أن بوسعنا خوض هذا التحدي.

ويتأخر يونايتد بثماني نقاط فقط عن غريمه ليفربول المتصدر لكن فريق المدرب سولشاير الذي يحتل المركز التاسع خاض مباراتين أقل، وأضاف: في الوقت الحالي، يحدث أي شيء في الدوري. هذا الموسم سيشهد الكثير من التقلبات.