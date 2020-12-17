كلوب: توتنهام سينافس على بطولة الدوري حتى النهاية

يعتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن توتنهام هوتسبير سيستمر في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى النهاية رغم الهزيمة 2-1 أمام حامل اللقب باستاد أنفيلد يوم الأربعاء.



وحسم روبرتو فيرمينو الفوز لليفربول بضربة رأس في الدقيقة 90 بعدما بدا أن توتنهام في طريقه للخروج بالتعادل بعد إهداره فرصتين لانتزاع التقدم في الشوط الثاني.



وقال المدرب الألماني: توتنهام سيستمر في القمة حتى نهاية الموسم، لأنه فريق جيد حقا. لكن اللعب ضده يمثل تحديا كبيرا واللعب مثلنا يعد أمرا استثنائيا.



وأشار جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إلى أن فريقه لم يكن يستحق فقط الخروج بالتعادل بل الفوز لكن المدرب الألماني اختلف معه، وأضاف مدرب ليفربول: كانت مباراة قمة، وليفربول استحق النقاط الثلاث أمام فريق كبير، فيما يتعلق بالجانب التنظيمي فمن الصعب مواجهة توتنهام خاصة بسبب خطورته في الهجمات المرتدة، لذا أنا معجب بالمباراة.



وزاد: بالتأكيد اتيحت بعض الفرص لتوتنهام، وأعلم أنه سجل هدفا والقرار بعدم احتساب تسلل كان صعبا، ولسنا محظوظين فيما يتعلق بهذه القرارات في الوقت الحالي. أتيحت له فرص أخرى.



وتابع: لكن بغض النظر عن تلك اللحظات كنا نسيطر على المباراة تماما وهو المهم وحافظنا على تركيزنا وقمنا بحماية هجماتنا بشكل مذهل والضغط كان رائعا والتمرير أيضا.