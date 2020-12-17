كومان يشيد بـ"ضغط" برشلونة في مباراة سوسييداد

كال رونالد كومان مدرب برشلونة المديح لضغط فريقه المستمر في الفوز 2-1 على ضيفه ريال سوسييداد الأربعاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إذ قدم الفريق الكتالوني أداء قويا بعد بداية كارثية للموسم.



ودخل سوسييداد المباراة وهو في صدارة الدوري وتقدم عبر ويليان جوزيه لكن برشلونة تجاوز البداية الضعيفة وحسم الفوز بفضل ثنائية جوردي ألبا وفرينكي دي يونغ قبل الاستراحة.



وأبلغ كومان مؤتمرا صحافيا: الشوط الأول كان رائعا وكان يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف. لعبنا بحدة ووضعنا سوسييداد تحت ضغط هائل وركضنا كثيرا.



وزاد: ريال سوسييداد فريق رائع عند الاستحواذ على الكرة لكننا كنا نستعيدها دائما وضغطنا بشكل جيد. كانت مباراة مفتوحة لأن منافسنا يعلم كيف يلعب جيدا لكن المباراة كانت لنا وكان فوزا مستحقا.



وقدم ليونيل ميسي أداء متواضعا وأهدر عدة فرص وأخطأ في العديد من التمريرات لكن كومان كان سعيدا بمعدل أداء قائد فريقه.



وأضاف: هذا هو الفريق الذي أريد مشاهدته. كل لاعب قدم كل ما لديه. الفارق الأبرز هو أسلوبنا عند فقدان الكرة وميسي اجتهد في هذا الجانب وضغط كثيرا وكل اللاعبين فعلوا ذلك أيضا، هذا هو الأسلوب الذي يجب اتباعه عند فقدان الكرة.