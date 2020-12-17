ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم لعام 2020

أحرز البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2020 .

وتم الإعلان عن فوز ليفاندوفسكي بالجائزة اليوم الخميس خلال حفل الفيفا ، والذي أقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ولعب ليفاندوفسكي دورا بارزا في تتويج بايرن بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي ، كما أصبح ثاني لاعب فقط في التاريخ يقود فريقه للفوز بثلاثية من بينها لقب دوري الأبطال ويتصدر قائمة الهدافين في البطولات الثلاثة في نفس الموسم.